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Кучеров — вновь первая звезда дня в НХЛ, Тарасенко — третья

Кучеров — вновь первая звезда дня в НХЛ, Тарасенко — третья
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала имена лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. В 11 матчах принял участие 21 представитель России.

Главной звездой дня стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, забросивший шайбу и сделавший три голевые передачи в матче с «Даллас Старз» (6:0). В последних трёх матчах на счету Никиты 11 очков. 13 февраля Кучеров также был признан лучшим игроком дня.

Второй звездой признан нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2). Американский нападающий продлил серию с результативными передачами до 15 матчей, став седьмым игроком в истории НХЛ с подобным достижением.

Замкнул тройку лучших нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, оформивший дубль в игре с «Аризоной Койотс» (4:0).

Три дня подряд российский игрок становится главной звездой дня в НХЛ
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