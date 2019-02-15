Варламов: очень нужная победа, статистика была не очень хорошей

Вратарь «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:1), ставшую для него первой после шести поражений подряд, а также прервавшую восьмиматчевую серию поражений команды.

«Определённо чувствую себя гораздо лучше, потому что побеждать очень приятно. За последние два месяца мы пережили много сложных моментов. Статистика была не очень хорошей, мы терпели много поражений и всё в таком роде.



Сегодня было очень нужно победить. Мы знали, что будет очень нелегко. Очень горжусь командой и тем, как мы играли сегодня вечером», – цитирует Варламова официальный сайт НХЛ.

Варламов отразил 24 броска из 25. В пяти из предыдущих шести матчей он пропускал не менее трёх шайб.