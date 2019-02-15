Кучеров: дело не в личной статистике, выигрывает и проигрывает команда

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (6:0) скромно прокомментировал свою игру. Российский форвард стал самым результативным игроком матча, набрав 4 (1+3) очка.

«Мы вышли и сыграли с полной отдачей. Действовали по схеме, выполняли установку. Хорошие вещи случаются, когда ты играешь правильно. Мои 11 очков в трёх матчах? Я об этом просто не думаю. Дело же не в личной статистике. Выигрывает и проигрывает команда. Я очень рад за Василевского, который сыграл на ноль. Он весь сезон играет просто потрясающе, это лучший вратарь в лиге», — цитирует Кучерова Tampa Bay Times.

Кучеров второй раз на этой неделе был признан главной звездой игрового дня НХЛ.