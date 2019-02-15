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Сборная России дважды сыграет со Швейцарией на арене «Шайба» в Сочи

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная России дважды сыграет со Швейцарией на арене «Шайба» в Сочи
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира 18 и 20 апреля проведёт две игры Еврочелленджа с командой Швейцарии на арене «Шайба» в Сочи, сообщила Федерация хоккея России в официальной группе во «ВКонтакте».

Также сборная России в апреле проведёт по два выездных матча Еврочелленджа со сборными Франции и Латвии.

Чемпионат мира пройдёт с 10 по 26 мая в Словакии. На мировом первенстве российская команда попала в группу В, матчи которой будут сыграны в Братиславе. Помимо шведов и швейцарцев соперниками россиян на групповом этапе станут сборные Чехии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

В группе А, матчи которой пройдут в Кошице, сыграют команды Канады, США, Финляндии, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании.

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