Сборная России дважды сыграет со Швейцарией на арене «Шайба» в Сочи

Сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира 18 и 20 апреля проведёт две игры Еврочелленджа с командой Швейцарии на арене «Шайба» в Сочи, сообщила Федерация хоккея России в официальной группе во «ВКонтакте».

Также сборная России в апреле проведёт по два выездных матча Еврочелленджа со сборными Франции и Латвии.

Чемпионат мира пройдёт с 10 по 26 мая в Словакии. На мировом первенстве российская команда попала в группу В, матчи которой будут сыграны в Братиславе. Помимо шведов и швейцарцев соперниками россиян на групповом этапе станут сборные Чехии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.



В группе А, матчи которой пройдут в Кошице, сыграют команды Канады, США, Финляндии, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании.