Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо» Р — «Динамо» Мн. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Смотри прямые видеотрансляции матчей КХЛ 15 февраля на «Чемпионате»

Смотри прямые видеотрансляции матчей КХЛ 15 февраля на «Чемпионате»
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 15 февраля, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию всех встреч.

Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Видеотрансляции матчей 15 февраля:

— «Автомобилист» — «Ак Барс»;
— «Локомотив» — «Витязь»;
— СКА — «Йокерит»;
— «Динамо» М — ХК «Сочи»;
— ЦСКА— «Слован»;
— «Динамо» Р — «Динамо» Мн.

Поднимется ли рижское «Динамо» на восьмое место на Западе и другие матчи дня
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент