Смотри прямые видеотрансляции матчей КХЛ 15 февраля на «Чемпионате»

Сегодня, 15 февраля, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию всех встреч.

Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Видеотрансляции матчей 15 февраля:

— «Автомобилист» — «Ак Барс»;

— «Локомотив» — «Витязь»;

— СКА — «Йокерит»;

— «Динамо» М — ХК «Сочи»;

— ЦСКА— «Слован»;

— «Динамо» Р — «Динамо» Мн.