Смотри прямые видеотрансляции матчей КХЛ 15 февраля на «Чемпионате»

Сегодня, 15 февраля, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию всех встреч.
Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Видеотрансляции матчей 15 февраля:
— «Автомобилист» — «Ак Барс»;
— «Локомотив» — «Витязь»;
— СКА — «Йокерит»;
— «Динамо» М — ХК «Сочи»;
— ЦСКА— «Слован»;
— «Динамо» Р — «Динамо» Мн.
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