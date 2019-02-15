Тренер «Ак Барса»: Воронков и Галимов будут заявлены на матч с «Автомобилистом»

Тренер «Ак Барса» Александр Завьялов перед матчем с «Автомобилистом» рассказал о переменах в составе и тактике команды на игру с лидером Восточной конференции.

«Добрались до Екатеринбурга хорошо, было время перед ужином. Поужинали, сегодня раскатились, готовимся к игре. Думаю, этот матч для нас получится очень интересным. Автомобилист» уже занял первое место в дивизионе, но каждая команда хочет стать первой. С такой командой очень интересно играть и оценить свои силы на фоне лидера дивизиона. С одной стороны это хорошо – посмотреть, в каком мы состоянии, проверить всех игроков и понять, на что мы способны. Я считаю, что это хорошие игры перед плей-офф.

Мы решили взять в поездку четверых ребят из «Барса». Сегодня в заявке будут два молодых нападающих – Дмитрий Воронков и Артём Галимов. Будет у них возможность выйти на лёд или нет, это будет ясно по ходу матча.

Мы должны видеть, в каком состоянии находится Александр Шарыченков. Он давно не играл, и мы должны понимать, на что он способен. Я считаю, что нужно проверить себя на фоне такого соперника, почему нет? Это нормально", — цитирует Завьялова официальный сайт казанского клуба.