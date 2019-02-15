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Президент ФХЛ: чемпионат мира 2021 года будет лучшим в нашей эре

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Президент ФХЛ: чемпионат мира 2021 года будет лучшим в нашей эре
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис прокомментировал подписание договора с Федерацией хоккея Беларуси о совместном проведении чемпионата мира 2021 года.

«Очень важный период сотрудничества с Федерацией хоккея Республики Беларусь закончился, мы дошли до подписании договора о проведении чемпионата мира по хоккею 2021 года, долго и тщательно работали над всеми пунктами контракта. Первый договор о совместном желании мы подписали ещё два года назад в Минске. Данный договор говорит уже о детальных отношениях и сотрудничестве, чтобы провести в 2021-м чемпионат мира, который будет лучшим в нашей эре», — передает слова Калвитиса корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Ранее подписание договора прокомментировал председатель ФХРБ Геннадий Савилов.

Федерации хоккея Беларуси и Латвии подписали договор о проведении ЧМ-2021
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