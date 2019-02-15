Президент ФХЛ: чемпионат мира 2021 года будет лучшим в нашей эре

Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис прокомментировал подписание договора с Федерацией хоккея Беларуси о совместном проведении чемпионата мира 2021 года.

«Очень важный период сотрудничества с Федерацией хоккея Республики Беларусь закончился, мы дошли до подписании договора о проведении чемпионата мира по хоккею 2021 года, долго и тщательно работали над всеми пунктами контракта. Первый договор о совместном желании мы подписали ещё два года назад в Минске. Данный договор говорит уже о детальных отношениях и сотрудничестве, чтобы провести в 2021-м чемпионат мира, который будет лучшим в нашей эре», — передает слова Калвитиса корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Ранее подписание договора прокомментировал председатель ФХРБ Геннадий Савилов.