Савилов: в Беларуси специфическая структура, говорить о прибыли трудно

Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов после подписания договора с Федерацией хоккея Латвии о совместном проведении чемпионата мира 2021 года поделился воспоминаниями о проведении в стране ЧМ-2014.

«У нас специфическая организационная структура в стране, говорить о прибыли чемпионата мира 2014 трудно. В Беларуси спорт финансируется государством, не как в странах Европы. Например, мы не можем говорить о прибыли как о коммерческой удаче. Ресурсы, вложенные в строительство арен, дорог, развития туризма и так далее. Прибыль после продаж билетов зачастую уходит на государственные затраты.

ФХРБ не очень уместно говорить о прибыли чемпионата мира 2014 года. Прибыль – остаток от себестоимости. Если посчитать, то наверно мы провели его в убыток. У нас стояли другие задачи: показать Беларусь, как страну, которая может проводить такие мероприятия на уровне Канады и прочих государств», — передаёт слова Савилова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.