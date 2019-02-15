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Савилов: в Беларуси специфическая структура, говорить о прибыли трудно

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Савилов: в Беларуси специфическая структура, говорить о прибыли трудно
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов после подписания договора с Федерацией хоккея Латвии о совместном проведении чемпионата мира 2021 года поделился воспоминаниями о проведении в стране ЧМ-2014.

«У нас специфическая организационная структура в стране, говорить о прибыли чемпионата мира 2014 трудно. В Беларуси спорт финансируется государством, не как в странах Европы. Например, мы не можем говорить о прибыли как о коммерческой удаче. Ресурсы, вложенные в строительство арен, дорог, развития туризма и так далее. Прибыль после продаж билетов зачастую уходит на государственные затраты.

ФХРБ не очень уместно говорить о прибыли чемпионата мира 2014 года. Прибыль – остаток от себестоимости. Если посчитать, то наверно мы провели его в убыток. У нас стояли другие задачи: показать Беларусь, как страну, которая может проводить такие мероприятия на уровне Канады и прочих государств», — передаёт слова Савилова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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