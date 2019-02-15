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Талисман «Филадельфии» хочет стать дядей будущего ребёнка Клода Жиру

Талисман «Филадельфии» хочет стать дядей будущего ребёнка Клода Жиру
Хоккей / НХЛ

Капитан «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру в «Твиттере» рассказал об ожидающемся пополнении в семействе. В августе 2019 года у капитана «лётчиков» должен родиться ребёнок.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» Клода Жиру.

На твит легенды «Флайерз» отреагировал талисман клуба Гритти.

«Я стану дядей Гритти», — написал талисман «Флайерз» в «Твиттере».

31-летний канадский нападающий 5 февраля 2019 года провёл 791-ю игру в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на третье место в истории «Флайерз», превзойдя результат Брайана Проппа (790 матчей). Рекордсмен «Филадельфии» по этому показателю – Бобби Кларк (1144), вторую позицию занимает Билл Барбер (903).

Жиру является пятикратным участником Матча звёзд НХЛ и чемпионом мира 2015 года в составе сборной Канады.

Клод Жиру вышел на третье место в истории «Филадельфии» по количеству игр
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