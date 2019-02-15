Уланов: у «Спартака» есть особые игровые сочетания, команда растёт из года в год

Тренер «Спартака» Игорь Уланов поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне.

«Надо в первую очередь найти нужные слова, чтобы донести до ребят ответственность за своё выступление на каждом участке площадки в матчах Кубка Гагарина. Это особенно важно — ведь многие наши хоккеисты не играли в плей-офф, а там совершенно другой хоккей. Им нужно понимать, как принимать решение, когда они владеют шайбой. И нести ответственность за это решение, иметь в виду любые игровые ситуации, чтобы не было потерь, но при этом создавалось как можно больше угроз воротам соперника.

Я не был в прошлом сезоне в команде, но мы помним, что «Спартак» в последнем туре регулярного чемпионата обеспечил себе место в плей-офф. В этот раз нам удалось это сделать за пять игр до конца «регулярки». С моей точки зрения, команда растёт из года в год, из месяца в месяц. У «Спартака» есть особые игровые сочетания, тактика, система. Каждый знает, за что отвечает на льду», — приводят слова Уланова «Известия».