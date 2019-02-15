«Автомобилист» — «Ак Барс»: Зарипов не попал в заявку гостей

«Автомобилист» и «Ак Барс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Екатеринбурге. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В состав хозяев вернулись защитники Никита Трямкин и Алексей Василевский, а также нападающие Фрасис Паре и Стефан Да Коста.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста — Секстон;
Василевский — Трямкин, Белоусов — Кучерявенко — Казионов;
Бодров — Егоршев, Гареев — Паре — Голышев;
Валитов, Обидин — Грачёв — Литовченко, Рассейкин.
«Ак Барс»:
Шарыченков (Подъяпольский);
Яруллин — Манухов, Секач — Ландер — Азеведу;
Постма — Юдин, Лукоянов — Малыхин — Основин;
Батыршин — Лямкин, Ткачёв — Попов — Галиев;
Глухов — Свитов — Клинкхаммер, Воронков, Галимов.
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