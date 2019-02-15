«Автомобилист» — «Ак Барс»: Зарипов не попал в заявку гостей

«Автомобилист» и «Ак Барс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Екатеринбурге. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В состав хозяев вернулись защитники Никита Трямкин и Алексей Василевский, а также нападающие Фрасис Паре и Стефан Да Коста.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста — Секстон;

Василевский — Трямкин, Белоусов — Кучерявенко — Казионов;

Бодров — Егоршев, Гареев — Паре — Голышев;

Валитов, Обидин — Грачёв — Литовченко, Рассейкин.



«Ак Барс»:



Шарыченков (Подъяпольский);

Яруллин — Манухов, Секач — Ландер — Азеведу;

Постма — Юдин, Лукоянов — Малыхин — Основин;

Батыршин — Лямкин, Ткачёв — Попов — Галиев;

Глухов — Свитов — Клинкхаммер, Воронков, Галимов.

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