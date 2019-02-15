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Путин и Лукашенко приняли участие в хоккейном матче в Сочи

Путин и Лукашенко приняли участие в хоккейном матче в Сочи
Хоккей / Прочие

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко вышли на лёд, чтобы принять участие в хоккейном матче на арене «Шайба» в Сочи, сообщает ТАСС. Лидеры отправились на стадион после совещания в образовательном центре «Сириус».

Оба президента выступали за команду «Тигры», которой противостояла команда «Медведи». Путин вышел на лёд под 11-м номером, Лукашенко — под 1-м. В матче также принял участие сын белорусского президента Николай Лукашенко.

13 февраля Путин и Лукашенко посетили горнолыжный курорт в Сочи во время перерыва в переговорах. После этого президент России провёл тренировку с дзюдоистами, в ходе которой повредил палец руки. Травма не помешала Путину принять участие в хоккейном матче.

Путин на тренировке по дзюдо повредил палец руки
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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