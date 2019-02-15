Пашнин: «Слован» всегда держит в напряжении, самое опасное — недооценить его

Защитник ЦСКА Михаил Пашнин поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом». Игра пройдёт сегодня, 15 февраля, начало — в 19:30 мск. В трёх предыдущих матчах сезона победу одерживали «армейцы».



«Не важно, что счёт после трёх встреч со «Слованом» — 17:1 в нашу пользу. Он не отражает игру, в особенности последнюю встречу в Братиславе, когда соперник открыл счёт. «Слован» всегда держит в напряжении. Самое опасное — это недооценить соперника.



Нужно играть в свой хоккей. Готовимся к матчу по плану. Уделяем самое пристальное внимание мелочам, именно они и будут решать исход матчей в плей-офф. И, конечно, ждём болельщиков на трибунах», — приводит слова Пашнина официальный сайт ЦСКА.

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