ЦСКА — «Слован»: в заявку «армейцев» не попали Нестеров, Андронов и Телегин

ЦСКА объявил состав на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Слованом». Игра пройдёт сегодня, 15 февраля, начало — в 19:30 мск.
Место в воротах «армейцев» займёт Илья Сорокин, в состав вернулись нападающие Константин Окулов, Сергей Толчинский и Андрей Светлаков. В заявку не попали защитники Никита Нестеров и Михаил Науменков, форварды Сергей Андронов, Сергей Калинин и Иван Телегин.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Дальбек — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко;
Пашнин — Робинсон, Скотт — Карнаухов — Толчинский;
Чмыхов — Романов, Шалунов — Попов — Окулов;
Слепышев — Светлаков — Мамин.
ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, «Слован» — последний.
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