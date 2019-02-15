СКА — «Йокерит»: стали известны составы команд

СКА и «Йокерит» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 19:30 мск.
СКА:
Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков — Белов, Кузьменко — Дацюк — Плотников;
Зубарев — Зуб, Гусев — Коскиранта — Барабанов;
Рукавишников — Херсли, Карпов — Тихонов — Якупов;
Сёмин, Кручинин — Мальцев — Ли, Морозов.
«Йокерит»:
Калниньш (Заполски);
Лёв — Лепистё, Весалайнен — Норман — О’Нилл;
Кивистё — Грант, Мозес — Маннинен — Н. Йенсен;
Й. Йенсен — Лауридсен, Йоэнсуу — Регин — Йормакка;
Столлери — Рясянен, Пильстрём — Плэтт — Анттила.
СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 95 очков. Финская команда располагается на четвёртом месте с 76 очками.
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