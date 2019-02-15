СКА — «Йокерит»: стали известны составы команд

СКА и «Йокерит» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 19:30 мск.



СКА:



Хелльберг (Шестёркин);

Гавриков — Белов, Кузьменко — Дацюк — Плотников;

Зубарев — Зуб, Гусев — Коскиранта — Барабанов;

Рукавишников — Херсли, Карпов — Тихонов — Якупов;

Сёмин, Кручинин — Мальцев — Ли, Морозов.



«Йокерит»:



Калниньш (Заполски);

Лёв — Лепистё, Весалайнен — Норман — О’Нилл;

Кивистё — Грант, Мозес — Маннинен — Н. Йенсен;

Й. Йенсен — Лауридсен, Йоэнсуу — Регин — Йормакка;

Столлери — Рясянен, Пильстрём — Плэтт — Анттила.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 95 очков. Финская команда располагается на четвёртом месте с 76 очками.