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Никита Гусев установил рекорд КХЛ, сделав 61-ю голевую передачу в сезоне

Никита Гусев установил рекорд КХЛ, сделав 61-ю голевую передачу в сезоне
Хоккей / КХЛ

Нападающий СКА Никита Гусев отдал голевую передачу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом». В ходе первого периода питерская команда обыгрывает соперника со счётом 2:0.

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«Армейцы» открыли счёт на девятой минуте стараниями Наиля Якупова, ему ассистировали Антон Белов и Гусев.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.

Для Гусева эта передача стала 61-й в нынешнем сезоне — это новый рекорд лиги. В сезоне-2010/11 Александр Радулов, выступавший тогда за «Салават Юлаев», отдал 60 голевых передач. 26-летний Гусев проводит 59-й матч в регулярном чемпионате, он набрал 75 (14+61) очков, что позволяет ему лидировать в гонке бомбардиров.

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