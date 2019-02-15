Мартемьянов: в матче с «Ак Барсом» у «Автомобилиста» не было командного духа

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (0:3).



«Поздравляю команду соперников с хорошей, качественной победой. Они сделали для этого ровно столько, сколько надо было. Очень чётко сыграли в обороне. К сожалению, нам не дали реализовать даже те моменты, которые были. Мы, к сожалению, свой пятак немного упустили, нам забили оттуда два гола. Но спасибо команде, что не опустили руки и старалась в третьем периоде что-то сделать, но не получилось. Сегодня не было командного духа.



Секстон и Доус в одной связке в последних матчах? Да, последний матч они очень хорошо сыграли, забили три гола. Сегодня попробовали так, решили немного встряхнуть команду, взбудоражить, поменяли сочетания, но, к сожалению, это не привело к тому, что мы хотели увидеть. Проиграли всей командой, включая нас, значит, неправильно что-то делали. Будем менять, готовиться дальше.



Спецбригады большинства? Сегодня две штанги было. Ребята старались. Считаю, сегодня неплохо сыграл вратарь соперника. Ну и оборона очень чётко поставлена в этой команде, состав у них не меняется много лет уже. Стабильность есть, и тренерский штаб, и парни знают, что от них требуется, где и как надо играть. У «Автомобилиста» ещё есть такие спады, именно в плане того, что мы играем дома, и хотелось бы больше доминировать, но тут надо было делать поправку.



Когда увидим Сохатского? Он приехал сегодня из «Горняка», играл там, сейчас в команде будет. У нас Андрей Макаров травму получил, скорее всего, на месяц выбыл, нужен третий вратарь. Сохатский съездил, получил игровую практику и вернулся», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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