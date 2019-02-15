Билялетдинов: «Ак Барс» хорошо подготовился и провёл весь матч на высоком уровне

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» со счётом 3:0.



«Игра понравилась. Считаю, ребята очень хорошо подготовились и провели весь матч на высоком уровне. Есть, конечно, вопросы, которые надо ещё поправлять, но в процессе этих матчей мы и будем это делать», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.



Казанская команда открыла счёт на 13-й минуте стараниями Никиты Лямкина. Гости упрочили преимущество в концовке второго игрового отрезка, после того как Иржи Секач реализовал численный перевес. За 16 секунд до второго перерыва Владимир Ткачёв забросил третью шайбу в ворота уральцев, тем самым установив окончательный счёт. В активе голкипера гостей Александра Шарыченкова — сухой матч.

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