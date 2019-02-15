Арбитр Одиньш — о травме: без костылей начну ходить через месяц

Арбитр Эдуард Одиньш рассказал о ходе восстановления после тяжёлой травмы. Рефери сломал ногу в январе во время матча «Витязь» — «Торпедо» в результате того, что на него упал хоккеист.



«Потихоньку хромаю, показываюсь докторам, делаю снимки ноги. Боль была дикая, поднял голову и увидел, что одна нога у меня «смотрит» в другую сторону. Тут-то и понял, что игру, наверное, не досужу. Хорошо ещё, связки не порвал, только перелом со смещением. Всего лишь. Вы даже не представляете, сколько звонков и сообщений с поддержкой мне тогда поступило.



Без костылей начну ходить уже через месяц. Вот тут, в кости, у меня шурупы и пластина. Шурупы уберут где-то в апреле, а пластину, думаю, оставить навсегда. Всё-таки она из титана — это же круто! В конце июня приступаю к тренировкам», — приводит слова Одиньша официальный сайт КХЛ.

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