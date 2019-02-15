Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо» Р — «Динамо» Мн. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Арбитр Одиньш — о травме: без костылей начну ходить через месяц

Арбитр Одиньш — о травме: без костылей начну ходить через месяц
Хоккей / КХЛ

Арбитр Эдуард Одиньш рассказал о ходе восстановления после тяжёлой травмы. Рефери сломал ногу в январе во время матча «Витязь» — «Торпедо» в результате того, что на него упал хоккеист.

«Потихоньку хромаю, показываюсь докторам, делаю снимки ноги. Боль была дикая, поднял голову и увидел, что одна нога у меня «смотрит» в другую сторону. Тут-то и понял, что игру, наверное, не досужу. Хорошо ещё, связки не порвал, только перелом со смещением. Всего лишь. Вы даже не представляете, сколько звонков и сообщений с поддержкой мне тогда поступило.

Без костылей начну ходить уже через месяц. Вот тут, в кости, у меня шурупы и пластина. Шурупы уберут где-то в апреле, а пластину, думаю, оставить навсегда. Всё-таки она из титана — это же круто! В конце июня приступаю к тренировкам», — приводит слова Одиньша официальный сайт КХЛ.

Куда пропал почтальон Печкин? Что скрывает от нас Алексей Анисимов
Болельщики продолжают ждать разъяснений с отменой голов в КХЛ. Видео есть, но нам его почему-то не показывают.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент