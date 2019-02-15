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«Даллас» отправил Дениса Гурьянова в АХЛ

«Даллас» отправил Дениса Гурьянова в АХЛ
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» отправил нападающего Дениса Гурьянова в фарм-клуб, информирует пресс-служба «звёзд».

В нынешнем сезоне 21-летний хоккеист провёл 19 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету одна заброшенная шайба и три голевые передачи при показателе полезности «-3». В среднем за матч он проводил на льду 11 минут 44 секунды. Кроме того, Денис провёл 33 игры в АХЛ, забросив 13 шайб и отдав 21 результативную передачу.

В игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0:6) уроженец Тольятти заработал показатель полезности «-1», проведя на льду более 15 минут.

«Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В 57 матчах команда из штата Техас набрала 63 очка.

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