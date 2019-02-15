Мэр Риги: хоккей для города — больше чем спортивная игра, это часть жизни

Мэр Риги Нил Ушаков поделился мнением о проведении в городе матча на открытом воздухе с участием рижского и минского «Динамо».



«В Риге это мероприятие проводится уже во второй раз. Собралось десять тысяч человек, всё происходит на открытом воздухе. Мы рады, что организаторы снова выбрали Ригу. Мы всем здесь рады. Хоккей для Риги — больше чем спортивная игра. Это часть стиля, часть жизни. Здорово, что сегодняшний матч проходит в такой нестандартной обстановке.



Для людей это праздник. Это хорошая реклама для нашего города, ведь матч показывают по всему хоккейному миру. КХЛ даёт нам большие спортивные возможности, мы играем с сильнейшими клубами континента, в которых собраны сильнейшие игроки», — передаёт слова Ушакова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.