ЦСКА переиграл «Слован» и продлил победную серию до семи матчей

ЦСКА обыграл «Слован» со счётом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Календарь игр регулярного чемпионата КХЛ



«Армейцы» вышли вперёд на 16-й минуте после точного броска Константина Окулова. Подопечные Игоря Никитина ударно провели второй игровой отрезок, забросив три шайбы. Ворота словацкого клуба поразили Линден Вей, Максим Мамин и Окулов, оформивший дубль. В третьем периоде гостям удалось отыграть один гол стараниями Марио Грмана, но на большее их не хватило.

Московская команда продлила победную серию до семи матчей, подопечные Никитина продолжают лидировать в турнирной таблице лиги. Клуб из Братиславы потерпел второе поражение в последних трёх матчах регулярного чемпионата.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.