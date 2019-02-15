Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Адмирал» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ЦСКА переиграл «Слован» и продлил победную серию до семи матчей

ЦСКА переиграл «Слован» и продлил победную серию до семи матчей
Хоккей / КХЛ

ЦСКА обыграл «Слован» со счётом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата КХЛ

«Армейцы» вышли вперёд на 16-й минуте после точного броска Константина Окулова. Подопечные Игоря Никитина ударно провели второй игровой отрезок, забросив три шайбы. Ворота словацкого клуба поразили Линден Вей, Максим Мамин и Окулов, оформивший дубль. В третьем периоде гостям удалось отыграть один гол стараниями Марио Грмана, но на большее их не хватило.

Московская команда продлила победную серию до семи матчей, подопечные Никитина продолжают лидировать в турнирной таблице лиги. Клуб из Братиславы потерпел второе поражение в последних трёх матчах регулярного чемпионата.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2019, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
4 : 1
1:0, 3:0, 0:1
Слован
Братислава
1:0 – Окулов (Попов) – 15:24 (5x5), 2:0 – Вей (Романов, Капризов) – 30:47 (5x5), 3:0 – Мамин (Дальбек, Слепышев) – 32:48 (5x5), 4:0 – Окулов (Попов, Шалунов) – 35:09 (5x5), 4:1 – Грман (Буц) – 54:01 (5x5)
Что дала КХЛ новая система подсчёта очков. Таблицы и сравнения
Изменения в лиге оказались бессмысленными и сработали не в пользу команд, чаще побеждающих в основное время.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент