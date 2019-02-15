Лукоянов: нужно похвалить Шарыченкова, он придаст уверенности «Ак Барсу»

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился эмоциями после игры с «Автомобилистом» (3:0).



«Автомобилист» решил свои турнирные задачи, занял первое место в дивизионе, поэтому, может, играли вполсилы. Нам против такого соперника нужно было сыграть намного лучше, на уровне, как мы действовали с ЦСКА. «Автомобилист» — тоже хорошая команда, у них лучшее большинство, мастеровитые все игроки. Интересно с ними играть. Но по четырём матчам в этом сезоне мы их обыграли со счётом 3:1.



Сегодня первым делом нужно похвалить Александра Шарыченкова. Он давно не играл и вошёл с такой уверенностью. Помогли ему, чем смогли. Ему шесть с плюсом за этот матч, молодчик. Я думаю, он придаст нам уверенности», — приводит слова Лукоянова официальный сайт «Ак Барса».

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