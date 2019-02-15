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Белов: возможно, Сёмин выйдет в следующей игре, без него большинство не работает

Белов: возможно, Сёмин выйдет в следующей игре, без него большинство не работает
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал результат матча с «Локомотивом» (3:4).

«Локомотив» — с победой. Была интересная игра, потрясающая обстановка на арене, был полный стадион. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которых сегодня было много. Имели хороший шанс в конце зацепиться хотя бы за одно очко, но вопрос большинства у нас стоит весь сезон. Не было Александра Сёмина, у него травма, но он готовится по индивидуальной программе и, возможно, сыграет в следующей игре. Без него большинство у нас совсем не работает.

Как отношусь к игре защитников? Много пропускали во время чемпионата, но это просто нестабильность. Были матчи, когда играли здорово. Но в обороне играет вся пятёрка. Есть над чем поработать. Мы надеемся пробиться в плей-офф и сыграть там достойно», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

«Локомотив» обыграл «Витязь» и гарантировал себе третье место на Западе
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