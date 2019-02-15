Квартальнов — о костяке на плей-офф: у нас все готовы, костяк играет всегда

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу со счётом 4:3 в игре с «Витязем».



«Мы сегодня лучше сыграли в атаке, чем в прошлом матче. «Витязь» очень хорошо держал удар. Забили четыре гола, но наши нелепые и несвойственные ошибки приводят к такому результату. Над этим надо поработать. Определился ли с костяком на плей-офф? У нас все готовы. Костяк играет всегда, а некоторые ребята ротируются», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

«Локомотив» одержал третью победу в последних четырёх матчах, подмосковная команда продлила серию поражений до пяти игр. Ярославский клуб гарантировал себе третье место в Западной конференции, «Витязь» продолжает борьбу за плей-офф.