Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Адмирал» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Квартальнов — о костяке на плей-офф: у нас все готовы, костяк играет всегда

Квартальнов — о костяке на плей-офф: у нас все готовы, костяк играет всегда
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу со счётом 4:3 в игре с «Витязем».

«Мы сегодня лучше сыграли в атаке, чем в прошлом матче. «Витязь» очень хорошо держал удар. Забили четыре гола, но наши нелепые и несвойственные ошибки приводят к такому результату. Над этим надо поработать. Определился ли с костяком на плей-офф? У нас все готовы. Костяк играет всегда, а некоторые ребята ротируются», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

«Локомотив» одержал третью победу в последних четырёх матчах, подмосковная команда продлила серию поражений до пяти игр. Ярославский клуб гарантировал себе третье место в Западной конференции, «Витязь» продолжает борьбу за плей-офф.

«Локомотив» обыграл «Витязь» и гарантировал себе третье место на Западе
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент