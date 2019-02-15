ЦСКА одержал 50-ю победу в сезоне и установил новый рекорд КХЛ

ЦСКА обыграл «Слован» со счётом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Московская команда одержала 50-ю победу в нынешнем сезоне, установив новый рекорд КХЛ. Предыдущий рекорд также принадлежал московским «армейцам». ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице лиги, набрав 100 очков в 59 матчах. СКА отстаёт от принципиального соперника на три очка.



«Армейцы» вышли вперёд на 16-й минуте после точного броска Константина Окулова. Подопечные Игоря Никитина ударно провели второй игровой отрезок, забросив три шайбы. Ворота словацкого клуба поразили Линден Вей, Максим Мамин и Окулов, оформивший дубль. В третьем периоде гостям удалось отыграть один гол стараниями Марио Грмана, но на большее их не хватило.

Что дала КХЛ новая система подсчёта очков. Таблицы и сравнения Изменения в лиге оказались бессмысленными и сработали не в пользу команд, чаще побеждающих в основное время.