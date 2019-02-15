С. Зубов — о закрытии долгов: не знаю, откуда у вас такая информация

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов поделился эмоциями после выездного матча с московским «Динамо» (3:2 ОТ).



«Рады сегодняшней победе. Во втором периоде сами создали себе проблемы грубыми ошибками. Молодцы, что забили в конце. Понимали цену этих очков. В овертайме нам повезло, Баки вторую игру подряд принёс победу.



Закрытие долгов стало дополнительной мотивацией? Мы боремся за попадание в плей-офф. Не знаю, откуда у вас такая информация. У нас одна задача — попасть в плей-офф. Любая игра расценивается как шанс набрать очки и оторваться от преследователей», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Гости одержали вторую победу подряд, бело-голубые проиграли впервые за три игры.