Якупов: не знаю, когда ждать хет-трика. Звёзды сойдутся, тогда и будет

Нападающий СКА Наиль Якупов проанализировал игру команды в матче с «Йокеритом» (5:2).



«Конечно, был рад голу, поскольку давно не отличался. Что скрывать, забивать всегда хорошо, всегда есть эмоции, мы с партнёрами радуемся. Ключевой момент — меньшинство во втором периоде, которое ребята выстояли. Игра была тогда в одну шайбу, соперник две минуты был в зоне, но ребята пластались. Не всегда игра может складываться на сто процентов хорошо для твоей команды, но когда партнёры вытягивают такие моменты, это придаёт импульс.



Физически чувствую себя хорошо. Было много времени подготовиться, сейчас есть ещё несколько игр. Мы же и в матчах набираем тот запас, которым нужно будет пользоваться в плей-офф. Работа ещё не закончилась.



Не знаю, когда ждать хет-трика. Звезды сойдутся — будет хет-трик. Будем стараться, идти вперёд.



С «Локомотивом» всегда тяжело играть. Мобильная, очень организованная команда. И впереди, и сзади постоянно пятеро. Будет непростая игра, хороший тест для нас. Сможем увидеть, где мы находимся в преддверии плей-офф. Есть время залатать небольшие дыры. Будет интересная и жёсткая игра», — цитирует Якупова пресс-служба СКА.

Дубль Якупова помог СКА одержать победу в игре с «Йокеритом»