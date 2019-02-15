Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Адмирал» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гимаев: игроков рижского «Динамо» расстроила победа «Сочи» в Москве

Гимаев: игроков рижского «Динамо» расстроила победа «Сочи» в Москве
Хоккей / КХЛ

Защитник рижского «Динамо» Сергей Гимаев подвёл итоги матча с минским «Динамо» (3:1), который прошёл на открытом воздухе.

«Кончено, наша команда очень довольна победой. Эмоции исключительно положительные, зрелище получилось отличное! Думаю, что болельщикам тоже понравилось, тем более мы сегодня победили. Считаю, что подобные игры на открытом воздухе должны стать традицией и проходить каждый год.

Расстроила ли победа ХК «Сочи» в Москве? Конечно, мы знаем этот результат и он нас расстроил. Но будем выходить на оставшиеся игры как на последние и побеждать», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Рижане одержали вторую победу подряд, минчане продлили серию поражений до четырёх игр.

Хоккейный праздник в Риге. Как два «Динамо» сыграли на открытом воздухе
Это было круто.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент