Гимаев: игроков рижского «Динамо» расстроила победа «Сочи» в Москве

Защитник рижского «Динамо» Сергей Гимаев подвёл итоги матча с минским «Динамо» (3:1), который прошёл на открытом воздухе.



«Кончено, наша команда очень довольна победой. Эмоции исключительно положительные, зрелище получилось отличное! Думаю, что болельщикам тоже понравилось, тем более мы сегодня победили. Считаю, что подобные игры на открытом воздухе должны стать традицией и проходить каждый год.



Расстроила ли победа ХК «Сочи» в Москве? Конечно, мы знаем этот результат и он нас расстроил. Но будем выходить на оставшиеся игры как на последние и побеждать», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Рижане одержали вторую победу подряд, минчане продлили серию поражений до четырёх игр.