Юнас Энрот покидает минское «Динамо», вратарь продолжит карьеру в Швеции

Голкипер Юнас Энрот покидает минское «Динамо», сообщает пресс-служба «зубров». Контракт со шведским голкипером расторгнут по соглашению сторон без выплаты компенсации. Следующим клубом Юнаса станет «Эребру».

Уход голкипера прокомментировал генеральный директор клуба Дмитрий Басков.

«Мы пошли навстречу просьбе игрока. Юнас мотивировал своё решение желанием продлить сезон и побороться за место в сборной Швеции на чемпионате мира, ведь «Динамо», к сожалению, осталось провести всего три матча. Клубу расторжение контракта с Энротом выгодно финансово, поскольку мы экономим зарплату вратаря за два с половиной месяца. Кроме того, дополнительное игровое время получит голкипер сборной Беларуси Михаил Карнаухов, являющийся одним из основных кандидатов на своей позиции в национальной команде на поездку на чемпионат мира в Астану.



То, что Юнас покидает «Динамо» сейчас, не означает, что мы навсегда расстаёмся с одним из лучших игроков нашей команды. Переговоры о сотрудничестве с ним на следующий сезон уже начаты», — приводит слова Баскова пресс-служба «Динамо».