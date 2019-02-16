Защитник рижского «Динамо« Мэтью Майоне спел песню с латвийской группой

Защитник рижского «Динамо» Мэтью Майоне записал музыкальный клип с латвийской группой Laime Pilniga.

Посмотреть видео можно на канале группы в YouTube.



Во время Матча звёзд КХЛ в Казани хоккеист стал объектом повышенного внимания. Майоне исполнил песню Ho Hey группы Lumineers под гитару. Хоккеист покорил местную публику, а после признался, что музыка — его хобби и в свободное время он играет на акустической гитаре.

Рижское «Динамо» обыграло минских одноклубников со счётом 3:1 в матче, который прошёл на открытом воздухе. Хозяева открыли счёт на 11-й минуте благодаря результативному броску Гинтса Мейи. Во втором игровом отрезке Оскарс Батня укрепил преимущество рижан, на что белорусский клуб ответил заброшенной шайбой Олега Евенко. В третьей двадцатиминутке хозяева организовали третье взятие чужих ворот — автором точного броска стал Андрис Джериньш. Этот результат сохранился вплоть до финальной сирены.