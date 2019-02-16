Орсаг: думаю, что «Слован» сыграл достойно в матче с ЦСКА

Главный тренер «Слована» Владимир Орсаг прокомментировал поражение в выездном матче с московским ЦСКА (1:4).

Календарь игр регулярного чемпионата КХЛ

«В первую очередь хотелось бы поздравить соперника с победой. Я думаю, мы сыграли хороший матч. Правда, во втором периоде, потому что была дальняя скамейка, нас пару раз зажали в зоне. Конечно, сил было все меньше и меньше. Я думаю, мы сыграли достойно», — приводит слова Орсага пресс-служба столичного клуба.

Московская команда продлила победную серию до семи матчей, подопечные Никитина продолжают лидировать в турнирной таблице лиги. Клуб из Братиславы потерпел второе поражение в последних трёх матчах регулярного чемпионата и занимает последнее место в Западной конференции.