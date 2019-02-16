«Рейнджерс» разгромили «Баффало», у Наместникова и Бучневича пять очков на двоих

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде разгромил «Баффало Сэйбрз» — 6:2.

Первой звездой встречи встречи стал российский нападающий «синерубашечников» Владислав Наместников. На его счету дубль и голевая передача. Также заброшенными шайбами отметились Бу Нивс, Джимми Веси, Йеспер Фаст и Павел Бучневич. У «клинков» дубль оформил Джефф Скиннер, приблизившийся к Александру Овечкину в снайперской гонке. У нападающего «Баффало» 36 голов.

Посмотреть голы Наместникова и Бучневича можно на официальном сайте НХЛ.

Также на счету Наместникова показатель полезности «+3» и 2 броска в створ за 17.36 на льду (2.39 – в меньшинстве). У Павла Бучневича статус второй звезды матча, результативная передача, «+2» за 14.10. Александр Георгиев отразил 31 бросок из 33.