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«Рейнджерс» разгромили «Баффало», у Наместникова и Бучневича пять очков на двоих

«Рейнджерс» разгромили «Баффало», у Наместникова и Бучневича пять очков на двоих
Хоккей / НХЛ

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде разгромил «Баффало Сэйбрз» — 6:2.

Первой звездой встречи встречи стал российский нападающий «синерубашечников» Владислав Наместников. На его счету дубль и голевая передача. Также заброшенными шайбами отметились Бу Нивс, Джимми Веси, Йеспер Фаст и Павел Бучневич. У «клинков» дубль оформил Джефф Скиннер, приблизившийся к Александру Овечкину в снайперской гонке. У нападающего «Баффало» 36 голов.

Посмотреть голы Наместникова и Бучневича можно на официальном сайте НХЛ.

Также на счету Наместникова показатель полезности «+3» и 2 броска в створ за 17.36 на льду (2.39 – в меньшинстве). У Павла Бучневича статус второй звезды матча, результативная передача, «+2» за 14.10. Александр Георгиев отразил 31 бросок из 33.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2019, суббота. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
2 : 6
0:2, 2:1, 0:3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Нивс – 04:09 (5x5), – (Строум, Хейз, Райнхарт, Бучневич, Поменвиль, Наместников, Смит, Деанджело, Хейз, Далин, Шаттенкирк, Цуккарелло) – , 0:2 – Фаст – 14:03 (5x5), 1:2 – Скиннер – 20:53 (5x5), 1:3 – Веси – 21:51 (5x5), 2:3 – Скиннер – 36:56 (5x4), 2:4 – Бучневич – 55:59 (5x5), 2:5 – Наместников – 56:07 (5x5), 2:6 – Наместников – 59:02 (en)
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