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«Эдмонтон» потерпел девятое поражение в 10 матчах, уступив «Каролине»

«Эдмонтон» потерпел девятое поражение в 10 матчах, уступив «Каролине»
Хоккей / Евротур

Во втором матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома взял верх над «Эдмонтон Ойлерз» — 3:1.

Уже по истечении 136 секунд хозяева вели со счётом 2:1. В составе «Каролины» отличились Нино Нидеррайтер и Лукас Валльмарк, у «Эдмонтона» — Леон Драйзайтль. Следующего взятия ворот пришлось ждать более 54 минут, точку в матче поставил оформивший дубль Нидеррайтер.

На счету российского форварда «ураганов» Андрея Свечникова бросок в створ и 4 силовых приёма за 15.54 на льду (1.19 — в большинстве).

«Каролина» одержала пятую победу в шести встречах и с 66 очками вплотную приблизилась к зоне плей-офф в турнирной таблице Восточной конференции. «Эдмонтон» потерпел девятое поражение в 10 матчах. «Нефтяники» (53) – 13-е на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2019, суббота. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3 : 1
2:1, 0:0, 1:0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Нидеррайтер – 00:37 (5x5), – (Ахо, Терявяйнен, Кассиан, Ахо, Уильямс, Ферланд, Уильямс) – , 1:1 – Драйзайтль – 01:32 (5x5), 2:1 – Валльмарк – 02:16 (5x5), 3:1 – Нидеррайтер – 56:23 (5x5)
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