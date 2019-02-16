«Эдмонтон» потерпел девятое поражение в 10 матчах, уступив «Каролине»

Во втором матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома взял верх над «Эдмонтон Ойлерз» — 3:1.

Уже по истечении 136 секунд хозяева вели со счётом 2:1. В составе «Каролины» отличились Нино Нидеррайтер и Лукас Валльмарк, у «Эдмонтона» — Леон Драйзайтль. Следующего взятия ворот пришлось ждать более 54 минут, точку в матче поставил оформивший дубль Нидеррайтер.

На счету российского форварда «ураганов» Андрея Свечникова бросок в створ и 4 силовых приёма за 15.54 на льду (1.19 — в большинстве).

«Каролина» одержала пятую победу в шести встречах и с 66 очками вплотную приблизилась к зоне плей-офф в турнирной таблице Восточной конференции. «Эдмонтон» потерпел девятое поражение в 10 матчах. «Нефтяники» (53) – 13-е на Западе.