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«Нью-Джерси» отыгрался с 1:4 и победил «Миннесоту»

«Нью-Джерси» отыгрался с 1:4 и победил «Миннесоту»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде взял верх над «Миннесотой Уайлд» — 5:4. Уже к 28-й минуте «дьяволы» уступали со счётом 1:4, но смогли вернуться в игру и одержали победу в овертайме.

В составе «Нью-Джерси» отличились Маркус Юханссон, Уилл Батчер, Кайл Палмьери, Бен Лавджой и Нико Хишир. У «дикарей» заброшенные шайбы на счету Брэда Ханта, Йоэля Эрикссона Эка, Ника Силера и Микаэля Гранлунда.

Первой звездой встречи стал Хишир, отличившийся в овертайме, также на его счету результативная передача.

«Нью-Джерси» одержал вторую победу в четырёх матчах. «Дьяволы» с 52 очками занимают 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Миннесота» (60) – восьмая на Западе. У «дикарей» семь поражений в восьми встречах.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2019, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
4 : 5
2:0, 2:2, 0:2, 0:1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Хант – 06:07 (5x4), – (Палмьери, Агостино, Юханссон, Хишир, Сперджен, Хант, Сутер, Гранлунд, Рау, Сутер, Братт, Братт, Заха) – , 2:0 – Эрикссон Эк – 09:55 (5x5), 2:1 – Юханссон – 20:26 (5x5), 3:1 – Силер – 22:33 (5x5), 4:1 – Гранлунд – 27:19 (5x5), 4:2 – Батчер – 38:10 (5x5), 4:3 – Палмьери – 48:16 (5x5), 4:4 – Лавджой – 57:15 (5x5), 4:5 – Хишир – 63:19 (3x3)
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