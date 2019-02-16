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Макиленни — о Макдэвиде: он особенный, летает со скоростью 100 миль в час

Макиленни — о Макдэвиде: он особенный, летает со скоростью 100 миль в час
Хоккей / НХЛ

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» Кёртис Макиленни поделился мнением о нападающем «Эдмонтон Ойлерз» Конноре Макдэвиде. Вратарь отметил высочайшую скорость канадского форварда и его навыки.

«Макдэвида нетрудно заметить. Он летает со скоростью 100 миль в час и быстро пролетает 60 метров площадки. Макдэвид — особенный, в нём сочетаются скорость и навыки. Его игра доставляет удовольствие», — приводит слова голкипера североамериканский журналист Александр Чип в своём «твиттере».

22-летний Макдэвид в 55 матчах текущего регулярного чемпионата записал в актив 82 (31+51) балла при показателе полезности «0» и 16 минутах штрафного времени.

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