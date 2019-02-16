«Эдмонтон» обменял Кэма Тальбо в «Филадельфию»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» обменял голкипера Кэма Тальбо в «Филадельфию Флайерз», информирует официальный «твиттер» лиги. Взамен «нефтяники» получили вратаря Энтони Столарза. Напомним, до дедлайна НХЛ осталось чуть больше недели.



В текущем регулярном чемпионате 31-летний Тальбо сыграл 31 матч при коэффициенте надёжности 3,36 и отражая 89,3% бросков. Его контракт с окладом $ 4,1 млн рассчитан до конца нынешнего сезона. Если Тальбо сыграет за «Филадельфию», он станет уже восьмым голкипером, которого «лётчики» использовали в сезоне-2018/19.



25-летний Столарз в нынешнем чемпионате провёл 12 игр, при коэффициенте надёжности 3,33 и отражая 90,2% бросков. Его контракт с зарплатой $ 971 тыс. заканчивается летом.



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