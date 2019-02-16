Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Эдмонтон» обменял Кэма Тальбо в «Филадельфию»

«Эдмонтон» обменял Кэма Тальбо в «Филадельфию»
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» обменял голкипера Кэма Тальбо в «Филадельфию Флайерз», информирует официальный «твиттер» лиги. Взамен «нефтяники» получили вратаря Энтони Столарза. Напомним, до дедлайна НХЛ осталось чуть больше недели.

В текущем регулярном чемпионате 31-летний Тальбо сыграл 31 матч при коэффициенте надёжности 3,36 и отражая 89,3% бросков. Его контракт с окладом $ 4,1 млн рассчитан до конца нынешнего сезона. Если Тальбо сыграет за «Филадельфию», он станет уже восьмым голкипером, которого «лётчики» использовали в сезоне-2018/19.

25-летний Столарз в нынешнем чемпионате провёл 12 игр, при коэффициенте надёжности 3,33 и отражая 90,2% бросков. Его контракт с зарплатой $ 971 тыс. заканчивается летом.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Бомба Ковальчука и другие главные обмены в дедлайн НХЛ. Что из них получилось
Удачные находки и полные провалы.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент