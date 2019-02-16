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«Бостон» одержал четвёртую победу подряд, оказавшись сильнее «Анахайма»

«Бостон» одержал четвёртую победу подряд, оказавшись сильнее «Анахайма»
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» на домашней площадке потерпел поражение во встрече с «Бостон Брюинз», матч завершился со счётом 0:3. «Утки» проиграли восемь из десяти последних матчей, «Бостон» продлил победную серию до четырёх встреч.

Счёт в игре был открыт уже на 6-й минуте: точным броском отметился нападающий «Бостона» Ноэлль Аккьяри. Ближе к экватору встречи гости упрочили преимущество, заброшенную шайбу в свой актив записал форвард Джейк Дебраск. Точку во встрече метким попаданием в пустые ворота «Анахайма» в концовке поставил нападающий Крис Вагнер. Сухой матч на счету голкипера «Бостона» Ярослава Галака.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2019, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
0 : 3
0:1, 0:1, 0:1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Аккьяри – 05:31 (5x5), – (Курали, Крейчи, Карло, Курали, Крюг, Хара) – , 0:2 – Дебраск – 25:07 (5x4), 0:3 – Вагнер – 58:29 (en)

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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