«Бостон» одержал четвёртую победу подряд, оказавшись сильнее «Анахайма»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» на домашней площадке потерпел поражение во встрече с «Бостон Брюинз», матч завершился со счётом 0:3. «Утки» проиграли восемь из десяти последних матчей, «Бостон» продлил победную серию до четырёх встреч.



Счёт в игре был открыт уже на 6-й минуте: точным броском отметился нападающий «Бостона» Ноэлль Аккьяри. Ближе к экватору встречи гости упрочили преимущество, заброшенную шайбу в свой актив записал форвард Джейк Дебраск. Точку во встрече метким попаданием в пустые ворота «Анахайма» в концовке поставил нападающий Крис Вагнер. Сухой матч на счету голкипера «Бостона» Ярослава Галака.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19