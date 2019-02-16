Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Владислав Наместников — вторая звезда дня в НХЛ

Владислав Наместников — вторая звезда дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила имена трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня. В тройку в очередной раз вошёл российский игрок, напомним, что на этой неделе россияне становились главными звездами дня в НХЛ четыре раза.

Первой звездой дня стал голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Кори Шнайдер, вышедший на замену во встрече с «Миннесотой Уайлд» (5:4 ОТ) и отразивший все 15 бросков по воротам.

Второй звездой стал российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников, оформивший дубль и отметившийся голевым пасом в игре с «Баффало Сэйбрз» (6:2).

Замкнул тройку лучших хоккеистов дня нападающий «Каролины Харрикейнз» Нино Нидеррайтер, забивший два гола в игре с «Эдмонтон Ойлерз» (3:1).

Наместников — об окончании «сухой» серии: я счастлив, надеюсь, игра пойдёт
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент