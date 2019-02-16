Итоги дня в НХЛ для россиян: 31 сейв Георгиева, Свечников остался без очков

В Национальной хоккейной лиге было сыграно четыре матча. В играх приняли участие четверо российских хоккеистов. Нападающие «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич и Владислав Наместников на двоих набрали пять очков (3+2) во встрече с «Баффало Сэйбрз» (6:2), голкипер Александр Георгиев отразил 31 бросок из 33, форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников остался без очков.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Вратарь Клуб Броски %ОБ Счёт Георгиев «Рейнджерс» 31 из 33 93,9 6:2