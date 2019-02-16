Итоги дня в НХЛ для россиян: 31 сейв Георгиева, Свечников остался без очков

В Национальной хоккейной лиге было сыграно четыре матча. В играх приняли участие четверо российских хоккеистов. Нападающие «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич и Владислав Наместников на двоих набрали пять очков (3+2) во встрече с «Баффало Сэйбрз» (6:2), голкипер Александр Георгиев отразил 31 бросок из 33, форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников остался без очков.
Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19
|Вратарь
|Клуб
|Броски
|%ОБ
|Счёт
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|31 из 33
|93,9
|6:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Время
|Наместников (н)
Бучневич (н)
А. Свечников (н)
|«Рейнджерс»
«Рейнджерс»
«Рейнджерс»
|2+1
1+1
0
|+2
+3
0
|0
0
0
|1
2
1
|0
1
4
|14,10
17,36
15,54