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Итоги дня в НХЛ для россиян: 31 сейв Георгиева, Свечников остался без очков

Итоги дня в НХЛ для россиян: 31 сейв Георгиева, Свечников остался без очков
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге было сыграно четыре матча. В играх приняли участие четверо российских хоккеистов. Нападающие «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич и Владислав Наместников на двоих набрали пять очков (3+2) во встрече с «Баффало Сэйбрз» (6:2), голкипер Александр Георгиев отразил 31 бросок из 33, форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников остался без очков.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

ВратарьКлубБроски%ОБСчёт
Георгиев«Рейнджерс»31 из 3393,96:2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыВремя
Наместников (н)

Бучневич (н)

А. Свечников (н)		«Рейнджерс»

«Рейнджерс»

«Рейнджерс»		2+1

1+1

0		+2

+3

0		0

0

0		1

2

1		0

1

4		14,10

17,36

15,54
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