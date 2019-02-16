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Тренер «Каролины»: мы и близко не показывали свою игру в матче с «Эдмонтоном»

Тренер «Каролины»: мы и близко не показывали свою игру в матче с «Эдмонтоном»
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился впечатлениями от выигранной встречи с «Эдмонтон Ойлерз» (3:1). Специалист высоко оценил игру голкипера команды — Кёртиса Макиленни, отразившего 40 бросков из 41.

«В таких матчах хорошая игра вратаря становится особенно нужна, потому что мы сегодня играли не лучшим образом. Мы и близко не показывали свою игру», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В матче принимал участие российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников, очками он отметиться не сумел: на счету форварда бросок в створ и 4 силовых приёма за 15.54 на льду (1.19 — в большинстве).

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