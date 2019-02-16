Тренер «Каролины»: мы и близко не показывали свою игру в матче с «Эдмонтоном»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился впечатлениями от выигранной встречи с «Эдмонтон Ойлерз» (3:1). Специалист высоко оценил игру голкипера команды — Кёртиса Макиленни, отразившего 40 бросков из 41.



«В таких матчах хорошая игра вратаря становится особенно нужна, потому что мы сегодня играли не лучшим образом. Мы и близко не показывали свою игру», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В матче принимал участие российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников, очками он отметиться не сумел: на счету форварда бросок в створ и 4 силовых приёма за 15.54 на льду (1.19 — в большинстве).



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

«Эдмонтон» потерпел девятое поражение в 10 матчах, уступив «Каролине»