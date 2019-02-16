«Салават» упустил преимущество в две шайбы и уступил «Адмиралу»

Во Владивостоке местный «Адмирал» взял верх во встрече с уфимским «Салаватом Юлаевым», игра завершилась со счётом 3:2 Б. Напомним, 14 февраля команды также встречались и победу одержал «Адмирал» — 3:0.



В первом периоде «Салават Юлаев» сумел забросить дважды, авторами заброшенных шайб стали Владимир Ткачёв и Александр Бурмистров. Во втором периоде команда хозяев сумела отыграть один гол усилиями Александра Коннова. Сравнял счёт Александр Угольников на 56-й минуте. Оставшееся основное время и овертайм прошли без голов, а в серии буллитов удачливее оказался «Адмирал» — решающий буллит реализовал Константин Глазачев.

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