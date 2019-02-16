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«Салават» упустил преимущество в две шайбы и уступил «Адмиралу»

«Салават» упустил преимущество в две шайбы и уступил «Адмиралу»
Хоккей / КХЛ

Во Владивостоке местный «Адмирал» взял верх во встрече с уфимским «Салаватом Юлаевым», игра завершилась со счётом 3:2 Б. Напомним, 14 февраля команды также встречались и победу одержал «Адмирал» — 3:0.

В первом периоде «Салават Юлаев» сумел забросить дважды, авторами заброшенных шайб стали Владимир Ткачёв и Александр Бурмистров. Во втором периоде команда хозяев сумела отыграть один гол усилиями Александра Коннова. Сравнял счёт Александр Угольников на 56-й минуте. Оставшееся основное время и овертайм прошли без голов, а в серии буллитов удачливее оказался «Адмирал» — решающий буллит реализовал Константин Глазачев.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2019, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
3 : 2
0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0
Салават Юлаев
Уфа
0:1 – Ткачёв (Шэн, Бурмистров) – 08:42 (5x5), 0:2 – Бурмистров (Ткачёв, Терещенко) – 11:23 (5x5), 1:2 – Коннов (Стрельцов, Вихарев) – 37:17 (5x5), 2:2 – Угольников (Мищенко, Петров) – 55:27 (5x4), 3:2 – Глазачев – 65:00 ( ПБ)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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