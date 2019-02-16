Минниханов: желаем «Ак Барсу» везения в плей-офф, будем болеть и молиться

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с казанским «Ак Барсом» в преддверии окончания регулярного чемпионата и старта плей-офф.



«Победа в прошлом сезоне была очень большим подарком болельщикам «Ак Барса» и всей республике. Нынешний сезон получился непростым, но команда достойная. Когда настраиваетесь, вы можете сыграть с любой командой, в этом сомнений нет.



Сегодня мы говорим о задачах, которые мы ждём. Каждая игра будет как последняя, выиграете – будем радоваться, проиграете – будем плакать. Но вы наша команда, какой бы результат ни был, мы вместе с вами, будем болеть, молиться, сделаем всё что можно.



Хотел бы пожелать, чтобы не было травм, чтобы было везение. Хорошего вам плей-офф, мы с большими надеждами ждём радостных событий», — цитирует функционера официальный сайт «Ак Барса».

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