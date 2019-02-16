Цулыгин: игра сегодня была азартная, мы требовали этого от молодых игроков

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от матча с «Адмиралом» (2:3 Б).



«Была хорошая и боевая игра. Очень азартная – это то, что мы и требовали от наших молодых игроков. Сегодня для них был лучший матч за эти три игры: что-то показали, боролись, смогли посоперничать с командой «Адмирал». Неплохо начали и повели в счёте. Были хорошие моменты, чтобы увеличить разрыв, но вратарь соперника сыграл очень здорово во многих моментах. Потихонечку игра пришла к ничейному результату – соперник здорово разыграл большинство в конце. Во втором периоде тоже много хороших моментов было, но мы выстояли. А по буллитам победил тот, кто их лучше исполняет», — цитирует тренера официальный сайт «Салавата».



«Салават» упустил преимущество в две шайбы и уступил «Адмиралу»