Глазачев: спасибо Красоткину, что даёт «Адмиралу» шансы каждую игру

Нападающий «Адмирала» Константин Глазачев поделился впечатлениями от выигранного матча с «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б).



«Первый период сыграли очень неудачно, пропустили два ненужных гола. Настроение было злое. Нас не остановило, что первый гол не засчитали, что второй. Судьям виднее. Мы шли к своей цели и добились того, чего хотели. Спаренные игры вообще интересно проходят. В прошлом матче нам удалось быстро три гола забить, дальше играли на удержание и получали удовольствие от хоккея. Тут игра получилась чуть другая. Но результат – два очка.



Что с большинством? Работаем. Всё придёт. В прошлой игре забили же два.



Не забили несколько буллитов? У нас для этого есть Антон Красоткин. Спасибо ему, что дает нам шансы всё время, каждую игру.



Впереди «Барыс». Есть повод исправиться, обыграть их в первый раз в сезоне. Нам остается сейчас только радовать болельщиков. В плей-офф мы не попадаем, но будем стараться побеждать, хорошо закончить сезон», — цитирует игрока официальный сайт «Адмирала».