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«Барыс» — «Авангард»: Акользин отправил Петрова в нокдаун с одного удара

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
«Барыс» — «Авангард»: Акользин отправил Петрова в нокдаун с одного удара
Хоккей / КХЛ

В первом периоде матча астанинского «Барыса» и хоккейного клуба «Авангард» нападающий команды хозяев Павел Акользин подрался с Кириллом Петровым. Игрок «Барыса» отправил соперника в нокдаун с одного удара.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Барыс»

Карлссон (Граховина);
Сведберг — Маклюков, Старченко — Бойд — Боченски;
Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Михайлис;
Блэкер — Полохов, Панюков — Шевченко — Акользин;
Семёнов, Липин, Асетов — Сагадеев — Петухов.

«Авангард»

Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Пивцакин — Покка, Стольберг — Деарне — Бек;
Бондарев — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Петров;
Кошелев — Стась — Галимов, Манукян — Яремчук.

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