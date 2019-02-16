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«Северсталь» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
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«Торпедо» — «Сибирь»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 17:00

«Торпедо» — «Сибирь»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 17:00
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 16 февраля, в Нижнем Новгороде состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с участием местного «Торпедо» и новосибирской «Сибири». Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Торпедо» — «Сибирь»

Нижегородский коллектив сегодня может официально обеспечить себе участие в грядущем розыгрыше Кубка Гагарина. Новосибирскому клубу сегодня побеждать для сохранения шансов попадания в плей-офф.

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