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«Барыс» — «Авангард»: судьи отменили шайбу Петерссона в овертайме

«Барыс» — «Авангард»: судьи отменили шайбу Петерссона в овертайме
Хоккей / КХЛ

«Барыс» проиграл «Авангарду» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 2:1 Б в пользу подопечных Боба Хартли. Благодаря этому результату команда Андрея Скабелки гарантировала себе победу в дивизионе Чернышёва. Омский клуб потерял шансы обогнать «Барыс» по итогам «регулярки».

В овертайме нападающий «Барыса» Андре Петерссон броском с неудобной руки застал врасплох голкипера «ястребов» Игоря Бобкова. Однако шайба была не засчитана после долгого просмотра на предмет «вне игры».

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Первый период остался за хозяевами. На 12-й минуте отличился шведский защитник Виктор Сведберг. «Авангарду» удалось отыграться в середине третьего периода. Успех праздновал защитник «ястребов» Никита Пивцакин. В серии послематчевых бросков решающую попытку реализовал Сергей Широков.

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