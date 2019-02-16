Пашков: с таким составом «Авангард» не имеет права начинать плей-офф в гостях

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о выступлении «Авангарда» в регулярном сезоне КХЛ.

«Долгое время „ястребы“ шли первыми в дивизионе и вторыми в конференции, но умудрились уступить свой высокий посев „Барысу“. Это только подтверждает, что базовой подготовки к сезону „Авангарду“ не хватило. И здесь вопрос к тренерскому штабу Боба Хартли, эффективность „предсезонки“ которого я ставил под сомнение ещё в середине чемпионата.



Не скажу, что „Авангард“, учитывая все факторы, связанные с переездом, „регулярку“ завалил, были и крепкие матчи, например со СКА. Но не исключено, что плей-офф клуб начнёт с пятого места, то есть без преимущества своего льда. Команда с таким качественным составом не имеет права стартовать в гостях, это минус», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.