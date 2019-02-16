Куинн: у Георгиева отличные данные. Не удивлён, что у него получается в НХЛ

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после матча с «Баффало Сэйбрз» (6:2) высоко оценил игру российского голкипера Александра Георгиева, одержавшего третью победу подряд.

«23 года для Национальной хоккейной лиги – это мало. Сейчас он играет намного лучше, чем в октябре. Он невероятно прибавил в психологии, у него отличные физические данные. Не удивительно, что у него получается в НХЛ», – цитирует Куинна официальный сайт НХЛ.

Первой звездой встречи встречи стал российский нападающий «синерубашечников» Владислав Наместников. На его счету дубль и голевая передача. Также заброшенными шайбами отметились Бу Нивс, Джимми Веси, Йеспер Фаст и Павел Бучневич. У «клинков» дубль оформил Джефф Скиннер, приблизившийся к Александру Овечкину в снайперской гонке. У нападающего «Баффало» 36 голов.